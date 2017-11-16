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Медведев поручил создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

12:0816 ноября 2017Просмотров: 108

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал ряд поручений по разработке мер поддержки проблемных авиакомпаний.

В частности, Минтрансу совместно с Минфином и «Аэрофлотом» поручено проработать вопрос о создании системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов на вывоз пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности.

Одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, формируемый в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денег, получаемых «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над российской территорией, отмечается в сообщении.

Предложения по созданию системы должны быть представлены в правительство 22 ноября 2017 года.

Кроме того, премьер поручил Минтрансу вместе с Минэкономразвития и Росавиацией до 8 декабря представить предложения по созданию методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, позволяющей вовремя выявить риски остановки операционной деятельности. Ведомствам также предстоит разработать в отношении столкнувшихся с проблемами авиаперевозчиков перечень ограничительных мер, которые позволят им вывозить пассажиров без приостановки или аннулирования сертификата эксплуатанта, сообщает ТАСС.

В этот же срок Минтрансу, Минкультуры и Минэкономразвития предписано проанализировать правовую базу и предложить изменения в законодательство, которые обеспечат равные условия правовой защиты для пассажиров как чартерных, так и регулярных рейсов.

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