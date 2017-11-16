Министр культуры России Владимир Мединский наградил преподавателя Мурманского колледжа искусств

Владимир Мединский наградил победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ России» и «50 лучших детских школ искусств».

В число лучших преподавателей музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ России вошла Ольга Павлова, преподаватель Мурманского колледжа искусств, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России. Её урок и методические материалы в номинации «Гармония» были высоко оценены жюри.

В номинации «50 лучших детских школ искусств» победителем стала Детская музыкальная школа № 5 города Мурманска.

Лауреатами конкурсов стали 50 преподавателей детских школ искусств и 10 педагогов музыкальных колледжей из 43 регионов России, а также детские школы искусств из 44 регионов России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония прошла в московском музыкальном театре «Геликон-опера» в рамках гала-концерта, в котором приняли участие лауреаты конкурса «Молодые дарования России – 2017», деятели культуры и искусства, Симфонический оркестр Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и большой сводный хор Академии хорового искусства имени Попова.