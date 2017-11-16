Мончегорским школьникам рассказали о минеральных богатствах Кольского полуострова

Это была тема второго занятия по проекту «Камни служат людям».

Этот проект и одноименную музейно-просветительскую программу для детей реализуют сотрудники Мончегорского музея цветного камня имени В.Н. Дава при содействии компании «Норникель» (программа «Мир новых возможностей»), сообщает kn51.ru.

Занятия по программе «Камни служат людям» проводятся для пяти групп (ребята из школы №1, лицея им. В.Г. Сизова и гимназии №1).

- На первом занятии «Геологическая азбука» ребята познакомились с горными породами и минералами, каждый мог потрогать и детально изучить образцы, - рассказала Kn51 младший научный сотрудник музея цветного камня Любовь Туманова. -

Сегодняшнее занятие посвящено минеральным богатствам Кольского полуострова - мы предложим школьникам для изучения мини-коллекцию камней, которые есть в нашем крае.

Для ребят сотрудники музея подготовили электронную презентацию, построенную в форме геологической экспедиции. Во время нее школьники будут изучать камни и руды, рассматривать их с помощью лупы, рассказывать про из свойства, а также учиться работать с картой.

- Для мальчишек и девчонок это новый опыт. Можно сказать, они впервые берут в руки эти камни и узнают, где у нас они встречаются и чем они полезны или ценны, - пояснила Любовь Туманова.

Школьникам занятие нравится. Они с неподдельным интересом слушают сотрудника музея, делают пометки в блокнотах. Как сказала нам Любовь Туманова, уже после первого занятия несколько ребят сообщили, что хотят стать геологами.





Фото сайта kn51.ru



