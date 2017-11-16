Мурманчанка погасила долг ради поездки к испанцу

В отделе мурманских судебных приставов на исполнении находилось дело о взыскании с мурманчанки задолженности в размере 65 тысяч рублей. Женщина не торопилась погашать долг.

Чтобы вынудить женщину оплатить задолженность, пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд из России.

Спустя 2 месяца, желая погасить задолженность с целью отмены постановления пристава, женщина рассказала о том, что по интернету познакомилась с мужчиной, который живет в Испании. Он пригласил ее на новогодние праздники к себе.

Судебные приставы пожелали женщине счастья в личной жизни. Деньги, внесенные должницей, перечислены взыскателю, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Ограничение было отменено.