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На Северном флоте прошло занятие с механиками-водителями взвода исторической бронетехники

13:4516 ноября 2017Просмотров: 94

На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота состоялось первое занятие в зимних условиях с механиками-водителями взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны по управлению техникой на пересеченной местности и маневрировании при движении в составе взводной колонны.

Проводилось учебное мероприятие с целью закрепления навыков личного состава этого уникального подразделения по вождению исторических образцов бронетехники на различной местности. В нём были задействованы легендарный средний танк Т-34, тяжёлый танк ИС-3 и противотанковая самоходная установка Су-100.

Руководил занятием заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона Северного флота по вооружению капитан Константин Лихоткин.

В дальнейшем механики-водители подразделения исторической бронетехники примут участие в ряде исторических реконструкций, парадов и других мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Взвод был создан в соответствии с приказом командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова для военно-патриотического воспитания военнослужащих и гражданской молодёжи.

Тяжёлый танк ИС-3 и  «истребитель танков» - противотанковая самоходная установка Су-100 находились на хранении в музейных образованиях на территории Мурманской области. Легендарный танк «Т-34» был доставлен из Москвы для участия в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске в 2017 году.

Бронетанковая техника была восстановлена до ходового состояния специалистами отдельного ремонтно-восстановительного батальона. В общей сложности на восстановление каждого образца исторической бронетехники у военных ремонтников ушло от полутора до трёх месяцев. Так же был полностью восстановлен американский танк «Шерман», поднятый водолазами Северного флота в 2014-м году с транспорта «Томас Дональдсон».

ИС-3, Т-34  и «Шерман» уже принимали участие в военном параде, посвящённом Дню ВМФ на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске и в исторической реконструкции боя времён Великой Отечественной войны в период проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте.

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