Нетрезвый водитель иномарки попал в лобовое ДТП по дороге в Финляндию

По факту аварии с пассажирским автобусом в Кандалакшском районе проводится проверка.

15 ноября в 5:10 на 94 км автодороги «Кандалакша – Алакуртти-МАПП «Салла» водитель, управляя автомобилем марки «Форд Фокус», двигаясь в сторону поселка Алакуртти, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Мерседес Бенц», который перевозил в салоне 10 пассажиров по маршруту «Алакуртти-Мурманск».

В результате ДТП получил телесные повреждения пассажир автобуса – женщина 1996 года рождения. С полученными травмами пострадавшая была обслужена амбулаторно в Кандалакшской ЦРБ.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Форд Фокус» управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,351 мг/л.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.