16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Нетрезвый водитель иномарки попал в лобовое ДТП по дороге в Финляндию

10:3516 ноября 2017Просмотров: 167

По факту аварии с пассажирским автобусом в Кандалакшском районе проводится проверка.

15 ноября в 5:10 на 94 км автодороги «Кандалакша – Алакуртти-МАПП «Салла» водитель, управляя автомобилем марки «Форд Фокус», двигаясь в сторону поселка Алакуртти, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Мерседес Бенц», который перевозил в салоне 10 пассажиров по маршруту «Алакуртти-Мурманск».

В результате ДТП получил телесные повреждения пассажир автобуса – женщина 1996 года рождения. С полученными травмами пострадавшая была обслужена амбулаторно в Кандалакшской ЦРБ.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Форд Фокус» управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,351 мг/л.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также
В Отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капиталаМурманчанка погасила долг ради поездки к испанцуВ Мурманске молодой парень сбил ребенка и скрылся с места происшествияПредставители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики на медиа форуме в Мурманске
Представители бизнес-сообщества Норвегии встретились с представителями Кольской ГМК в Никеле«Норникель» планирует за шесть лет снизить выбросы в атмосферу на 75%Пассажир поезда Мурманск – Москва украл у девушки смартфонВ Мурманске вор-домушник надолго отправился в колониюНочью на трасса «Кола-Лотта» сгорела хозпостройкаВовремя: Нам надо дружить!
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс