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«Норникель» планирует за шесть лет снизить выбросы в атмосферу на 75%

11:1516 ноября 2017Просмотров: 62

Выбросы вредных веществ в атмосферу предприятий «Норникеля» к 2023 году снизятся на 75%, заявил директор департамента федеральных и региональных программ компании Андрей Грачев, сообщает ТАСС.

«Согласно целевым показателям компании, выбросы в атмосферу должны быть снижены на 75%», - сказал Грачев 15 ноября на полях выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Мурманске, не назвав абсолютных цифр.

Он отметил, что на экологические мероприятия компания направит за этот период 250 млрд рублей, это четверть всех инвестиций на реконфигурацию производства.

«Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.



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