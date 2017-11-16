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Пассажир поезда Мурманск – Москва украл у девушки смартфон

11:1516 ноября 2017Просмотров: 98

В Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о краже у 28-летней жительницы Карелии телефона стоимостью более 11 тысяч рублей.

Полицейские выявили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний житель Волгоградской области - пассажир этого же поезда.

Мужчина, воспользовавшись отсутствием потерпевшей в вагоне, украл смартфон, который лежал у нее в дорожной сумке.

Прибыв на свою станцию, злоумышленник сошел с поезда и тут же продал телефон незнакомцу.

Вскоре оперативники установили и покупателя и изъяли у него похищенный телефон.

По факту кражи озбуждено уголовное дело, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Мужчине грозит до пяти лет заключения.

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