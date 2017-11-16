Пожилая мурманчанка лишилась денег, продавая варенье в интернете

68-летняя мурманчанка, обратившись за помощью в органы внутренних дел, рассказала полицейским о том, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже варенья.

Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что готов приобрести варенье. Деньги за покупку «покупатель» предложил перечислить на счет ее банковской карты, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Для этого он убедил заявительницу продиктовать реквизиты банковской карты, а также код, присланный на мобильный телефон.

Женщина продиктовала все данные, после чего ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в сумме 10 тысяч рублей.