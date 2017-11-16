На VI Мурманской международной деловой неделе представители бизнес-сообщества Норвегии встретились с представителями Кольской ГМК в Никеле, чтобы обсудить современные технологии в металлургической отрасли, которые способны не только повысить эффективность производства, но и улучшить экологическую обстановку и сохранить окружающую среду.



Норвежским бизнесменам - о «Пасвике»



Встреча состоялась в визит-центре заповедника «Пасвик», который открылся в январе этого года и был построен при поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК. В 2017 году это место уже не раз успело стать международной диалоговой площадкой для ученых, бизнесменов и политиков.

На этот раз визит-центр принимал представителей норвежской и российской горно-металлургической отрасли, сообщает kn51.ru.

Встреча началась с экскурсии по зданию визит-центра. Директор заповедника Владимир Чижов рассказал гостям о биологическом многообразии «Пасвика», его природоохранной деятельности и экологических проектах, которые реализуются на территории заповедника при поддержке «Норникеля». А его заместитель по экологическому просвещению Марина Трусова ознакомила собравшихся с временной экспозицией, посвященной 25-летию российско-норвежского природоохранного сотрудничества.



Выбросы снижаются



Деловая часть встречи была посвящена обсуждению наилучших технических решений, способных не только повысить эффективность производства, но и сохранить хрупкую северную природу. О технологии современных сальниковых уплотнений электрода для плавильных печей рассказал генеральный директор Nordic Seal Пер Стоккан.

Ведущий специалист норвежской компании металлургической плавки ERAMET SAUDA Эгиль Ореброд поделился с коллегами существовавшей ранее на норвежском производстве проблемой диффузных выбросов и рассказал о пути ее решения.



В свою очередь начальник плавильного цеха Вартан Мазманян представил бизнесменам из Норвегии программу «Норникеля» по снижению выбросов диоксида серы, принятую и реализованную на Кольской ГМК в Год экологии, и отметил результаты, которые она успела принести.

- Основной проект, который был реализован за последние два года и направлен на улучшение экологической обстановки в приграничном районе - капитальный ремонт рудно-термической печи №5. На конвертерном и сернокислотном переделе в этом году так же были произведены изменения, которые в совокупности дали большой положительный эффект. Ко всему прочему в сырье, которое к нам поступает, уменьшилось количество серы. За 10 месяцев текущего года мы сверх плана произвели более 10 тыс. тон серной кислоты, а это значит, что на конвертерном переделе мы стали еще больше газа утилизировать.



У экологии нет границ



После обсуждений норвежские бизнесмены отправились в плавильный цех Кольской ГМК, чтобы оценить ситуацию на производстве и предложить пути решения по его развитию и внедрению наилучших доступных технологий.



Во время посещения плавцеха Пер Стоккан, уже бывавший здесь 4 года назад отметил определенные улучшения и заметное снижение выбросов в атмосферу.

- Хочется высоко оценить усилия «Норникеля» и Кольской ГМК, направленные на улучшение экологической ситуации в приграничном районе. Такие желания не могут не приветствоваться. И мы готовы предложить помощь в поиске совместных технических решений. Ведь у экологии, как известно, нет границ. И в этом вопросе лучше действовать сообща.



Готовность сотрудничать с норвежскими коллегами выразил и заместитель начальника управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК Евгений Курбатов.

- Все чаще по вопросам экологии мы встречаемся с бизнесменами из Норвегии, ведем бурные дискуссии, ищем пути решения в некоторых производственных вопросах. Ведь без наилучших доступных технологий, без развития экологических программ, развитие бизнеса - невозможно. И наша компания показывает открытость в этих вопросах и полную готовность сотрудничать, чтобы в будущем принести пользу региону.









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