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Представители мусульманских организаций Мурманской области провели очередную неформальную встречу

15:1416 ноября 2017Просмотров: 127

11 ноября в общине Мурманска и Мурманской области состоялась рабочая встреча всех мусульманских организаций области в неформальной обстановке. Встреча проходила на одной из турбаз Мурманска.

Подобные мероприятия в области проходят постоянно.

«Они призваны познакомить мусульман разных городов, нашего региона между собой, укрепить между братьями дружбу и обменятся опытом, так как города Мурманской области находятся на значительном расстоянии друг от друга. Самый отдаленный город Кандалакша», - сообщают мусульмане области.

В ходе встречи были выслушаны успехи и текущие вопросы, от председателей и имамов на местах, сообщает Dumrf.Ru

В программе также было чтение Корана, аналитический конкурс и угощения.

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