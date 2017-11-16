Представители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики на медиа форуме в Мурманске

Нельзя не признать: современный мир изменился очень сильно, а революции в промышленности, технологиях, коммуникациях заметно повлияли и на журналистику. Мы видим, как закрываются печатные издания, силу набирают новые медиа, меняются инструменты работы в этих медиа.

Кто он – современный журналист? Какие новые знания, умения и навыки ему необходимы? Стоит ли убрать в дальний ящик ручку и блокнот и достать навороченный мобильный телефон, способный отправить в ряды безработных корректоров, редакторов, фотографов и многих других членов редакционной бригады? Какова роль журналиста в условиях технологических преобразований и смогут ли роботы-журналисты вытеснить профессионалов медиа-сферы?

На эти и многие другие вопросы попытаются ответить участники медиа-форума, который состоится в Мурманске в рамках десятого фестиваля «Северный Характер».

Участники дискуссии обсудят новые каналы связи читателя и журналиста, появление понятия «Сам себе журналист», возможности, появившиеся благодаря новым инструментам, позволяющим получить доступ к информации по всему миру.

Ведущий Медиа Форума: редактор ресурса Region51.com и сообщества "Мурманск - столица Арктики", блогер, общественный деятель, Дмитрий Качалов.

Панелисты: Андре Ларссон, Швеция, журналист, документалист.

Пертти Вейялайнен, Финляндия, режиссёр.

Магнус Аабэк, Норвегия, журналист.

Валерий Поташов, Россия, редактор журнала он-лайн «Черника», г. Петрозаводск.

Кристиан Стробек, Дания, эксперт социальных медиа, консультант, журналист, работает в Датской школе журналистики в течение многих лет.

Мероприятие состоится 25 ноября с 10 до 12 часов в актовом зале Мурманского Арктического государственного университета (ул. Егорова, 15).