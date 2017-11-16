Прогноз погоды по Мурманской области на 17 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, днем на юге области юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.

Прогноз погоды на 17 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -8..-10 -5..-7 без осадков небольшой снег Умба -6..-8 -4..-6 без осадков небольшой снег Полярные Зори -9..-11 -6..-8 без осадков без осадков Апатиты -10..-12 -7..-9 без осадков без осадков Кировск -11..-13 -9..-11 без осадков без осадков Ковдор -10..-12 -7..-9 без осадков небольшой снег Мончегорск -8..-10 -5..-7 без осадков без осадков Ловозеро -9..-11 -7..-9 без осадков без осадков Оленегорск -9..-11 -7..-9 без осадков без осадков Никель -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Заполярный -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Североморск -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков Мурманск -5..-7 -5..-7 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 ноября