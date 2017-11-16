Прогноз погоды по Мурманской области на 17 ноября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, днем на юге области юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.
Прогноз погоды на 17 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-8..-10
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-6..-8
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-9..-11
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-11..-13
|
-9..-11
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-10..-12
|
-7..-9
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-8..-10
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-9..-11
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-9..-11
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -5..-7
|
днем -5..-7
|
вечером -5..-7
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков