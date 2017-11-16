16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогноз погоды по Мурманской области на 17 ноября

12:3516 ноября 2017Просмотров: 108

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, днем на юге области юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.

Прогноз погоды на 17 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-8..-10

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Умба

  -6..-8

 -4..-6

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-9..-11

-6..-8

без осадков

без осадков 

Апатиты

-10..-12

-7..-9

без осадков

без осадков

Кировск

-11..-13

-9..-11

без осадков

без осадков

Ковдор

-10..-12

-7..-9

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-8..-10

-5..-7

без осадков

 без осадков

Ловозеро

-9..-11

-7..-9

без осадков

без осадков

Оленегорск

-9..-11

-7..-9

без осадков

без осадков

Никель

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Североморск

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 ноября

Температура воздуха

утром  -5..-7

днем -5..-7

вечером -5..-7

Осадки

небольшой снег

без осадков

без осадков
Читайте также
Анатолий Векшин: «Общероссийский Народный Фронт стал одним из столпов гражданского общества в России»Гражданин Латвии пытался незаконно провезти 20 блоков сигарет через норвежскую границуГосдума одобрила введение системы tax free в РоссииЮношеские команды по хоккею сразятся на оленегорском льду
Министр культуры России Владимир Мединский наградил преподавателя Мурманского колледжа искусствВ Мурманске открылся Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева регионаVI ММДН: 140 горнопромышленников и ученых из семи стран мира принимают участие в работе профильной конференции в КировскеМедведев поручил создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпанийВ Отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капиталаМурманчанка погасила долг ради поездки к испанцу
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс