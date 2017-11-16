Региональный Роспотребнадзор предупреждает: кальян вреден для здоровья

Популярность кальяна с каждым годом растёт. Ученые бьют тревогу: в наше время кальян курят даже подростки, для которых это очередное модное увлечение. Для этой категории кальян со своим приятным ароматом и мягким вкусом является особенной приманкой для приобретения в дальнейшем вредной привычки, угрожающей здоровью.

Многие любители кальяна считают курение кальяна безобидным увлечением. В тоже время научно доказано, что курение кальяна не только повышает риск никотиновой зависимости, но также как и курение сигарет способствует развитию сердечно - сосудистых и онкологических заболеваний. В семье, где муж и жена курят кальян обычно рождаются дети с патологиями. Кальян может привести одного из супругов к бесплодию.

Исследования показали, что кальянный табак содержит в себе много никотина и различных смол.

Обнаружено, что у курильщиков кальяна мышьяка, свинца и других вредоносных веществ больше, чем у курильщиков простых сигарет. Курильщик, выкуривая одну сигарету, пропускает через лёгкие 500 мл дыма, тогда как курильщик кальяна 10 литров.

Ещё один фактор риска - это возможность передачи возбудителей инфекционных заболеваний через трубку кальяна, которую одновременно используют несколько человек.

Помните, что соблазняясь на выкуривание сигареты, или наслаждаясь процедурой поглощения кальянного дыма, вы подвергаете свой организм сложнейшим испытаниям.

Преодолейте себя, не поддавайтесь пагубным соблазнам ради получения минутного удовольствия.

Живите здоровой и полноценной жизнью.