Российские рыбаки выловили рыбы на 2,4% больше уровня рекордного 2016 года

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 15 ноября составил 4 млн 232,2 тыс. тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 81,5 тыс. тонн), что на 100,1 тыс. тонн, или на 2,4% больше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составил 2 млн 795,1 тыс. тонн, что на 5,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года, в том числе за счет увеличения добычи трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено 1 млн 581,7 тыс. тонн, что больше прошлогоднего уровня на 24,6 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов достиг 511,5 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 5,9 тыс. тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 8,4 тыс. тонн – до 359,3 тыс. тонн. Вылов пикши снизился (за счет перераспределения промысловых усилий) на 8,8 тыс. тонн – до 91,6 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море составил 62,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,4 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 2,1 тыс. тонн больше – 33,0 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 2,0 тыс. тонн до 18,4 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 68,6 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше уровня прошлого года на 13,4 тыс. тонн в связи с уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы добыто на 1,2 тыс. тонн больше – 33,1 тыс. тонн. Тюльки освоено на 2 тыс. тонн меньше – 5,3 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 3,3 тыс. тонн – до 51,4 тыс. тонн. На промысле кильки уровень добычи снизился на 0,4 тыс. тонн – до 0,9 тыс. тонн. Объем вылова крупных и мелких пресноводных вырос на 1,1 тыс. тонн – до 23,8 тыс. тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 55,8 тыс. тонн и достиг 413,4 тыс. тонн, за счет вылова в зоне Японии и Марокко, сообщает пресс-служба федерального агентства по рыболовству.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 293,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 45,8 тыс. тонн.