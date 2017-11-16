В Мурманске молодой парень сбил ребенка и скрылся с места происшествия

15 ноября в 8:10 в Мурманске на Северном проезде водитель автомобиля «Тойота» при проезде по нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пересекающему проезжую часть мальчику 2006 года рождения. В результате чего совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.

Пострадавший в происшествии ребенок обслужен амбулаторно, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудниками Госавтоинспекции молодой человек 1996 года рождения, находившийся за рулем автомобиля, был установлен и розыскан в течение суток