16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске молодой парень сбил ребенка и скрылся с места происшествия

11:4316 ноября 2017Просмотров: 70

15 ноября в 8:10 в Мурманске на Северном проезде водитель автомобиля «Тойота» при проезде по нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пересекающему проезжую часть мальчику 2006 года рождения. В результате чего совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.

Пострадавший в происшествии ребенок обслужен амбулаторно, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудниками Госавтоинспекции молодой человек 1996 года рождения, находившийся за рулем автомобиля, был установлен и розыскан в течение суток

Читайте также
В Отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капиталаМурманчанка погасила долг ради поездки к испанцуПредставители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики на медиа форуме в МурманскеПредставители бизнес-сообщества Норвегии встретились с представителями Кольской ГМК в Никеле
«Норникель» планирует за шесть лет снизить выбросы в атмосферу на 75%Пассажир поезда Мурманск – Москва украл у девушки смартфонВ Мурманске вор-домушник надолго отправился в колониюНочью на трасса «Кола-Лотта» сгорела хозпостройкаВовремя: Нам надо дружить!В Мурманске мужчина украл шубу из гардероба по утерянному номерку
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс