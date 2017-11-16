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В Мурманске мужчина украл шубу из гардероба по утерянному номерку

10:4016 ноября 2017Просмотров: 148

12 ноября в полицию обратилась 29-летняя мурманчанка. Потерпевшая рассказала полицейским, что в то время, когда она находилась в одном из баров Мурманска, неизвестный украл ее норковую шубу, которую она сдала в гардероб заведения. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

На одной из записей камер наблюдения полицейские заметили, как один из посетителей, воспользовавшись номерком, утерянным потерпевшей в помещении бара, получил в гардеробе шубу гражданки, и скрылся.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался 26-летний неработающий мурманчанин, ранее судимый за кражу. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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