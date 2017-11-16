В Мурманске на проспекте Ленина «Газель» сбила пешехода

В Мурманске на проспекте Ленина в районе перекрёстка с улицей генерала Журбы грузовая «Газель» сбила пешехода. Тот пытался перейти дорогу в неположенном месте. Водитель грузовика вовремя заметил мужчину на проезжей части и смог уйти от прямого столкновения.

По словам свидетелей, мужчина вышел из троллейбуса на остановке и поленился дойти до светофора. Он побежал через дорогу. Мужчина едва держался на ногах. Водитель «Газели» вовремя заметил пешехода и попытался уйти от столкновения.

Вячеслав Полузоров, водитель грузовика: «Вы были за рулём, что вы сделали? Я вижу пьяный, я - раз, вправо! И сюда завернул. Объехал его. Он в конце задел машину и упал. - Удар был? Нет, удара не было. Он просто свалился на машину? Да! И сразу об асфальт. Вон видишь, упал и щеку разодрал».

Грузовик резко съехал на обочину и затормозил. Но мужчина всё же споткнулся и ударился сначала о борт машины, а затем лицом об асфальт. На место происшествия прибыли медики, они осмотрели пострадавшего, а затем отвезли его в больницу.