В Мурманске на проспекте Ленина пешехода сбила «Газель»

В Мурманске на проспекте Ленина в районе перекрёстка с улицей генерала Журбы грузовая машина «Газель» сбила пешехода. Тот пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Водитель грузовика вовремя заметил мужчину на проезжей части, и смог уйти от прямого столкновения. По словам шофёра, пешеход едва держался на ногах и, возможно, был пьян.

На середине своего пути он споткнулся и уже в падении ударился о борт «Газели». Мужчина разодрал себе щёку. На дороге остались следы крови.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавшего и уже доставили в приёмное отделение областной больницы.

Водитель сейчас даёт показания сотрудникам ГИБДД.