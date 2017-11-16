16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске на проспекте Ленина пешехода сбила «Газель»

16:2116 ноября 2017Просмотров: 100

В Мурманске на проспекте Ленина в районе перекрёстка с улицей генерала Журбы грузовая машина «Газель» сбила пешехода. Тот пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Водитель грузовика вовремя заметил мужчину на проезжей части, и смог уйти от прямого столкновения. По словам шофёра, пешеход едва держался на ногах и, возможно, был пьян.

На середине своего пути он споткнулся и уже в падении ударился о борт «Газели». Мужчина разодрал себе щёку. На дороге остались следы крови.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавшего и уже доставили в приёмное отделение областной больницы.

Водитель сейчас даёт показания сотрудникам ГИБДД.

Читайте также
Полный Ягель - программа для тех, кому нравится неформат, и кому по душе особенный взгляд на привычные вещиНа большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах сохраняется неполный ледоставГлава Мурманска Дмитрий Филиппов проверил благоустройство дворов в Ленинском округеМАГУ приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей
Андрей Сысоев проверил обустройство пешеходной дорожки вдоль Семеновского озераВ Варзуге планируют построить фельдшерский пункт, а в Умбе – три котельныеПредставители мусульманских организаций Мурманской области провели очередную неформальную встречуМончегорским школьникам рассказали о минеральных богатствах Кольского полуостроваИз кранов жителей Вологды может пойти зеленая водаРоссийские рыбаки выловили рыбы на 2,4% больше уровня рекордного 2016 года
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс