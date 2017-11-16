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В Мурманске начал работу форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона

20:1316 ноября 2017Просмотров: 110

В Мурманске продолжается международная деловая неделя. Сегодня на одной из площадок начал работу форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона. 

Форум собрал довольно внушительное представительство не только российских специалистов, но и коллег из Норвегии, Швеции, Финляндии.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Если раньше для наших жителей зарубежные дороги были образцом, то теперь они где-то с завистью смотрят на наши дороги, говорят, что надо сделать так, как у русских, на русской стороне».

Организаторы форума - правительство Мурманской области и Российская Ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами. Направления для работы выбрали разнообразные.

Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»: «Это и подготовка водителей, и за безопасность детей на дорогах, борьба с тяжеловесами, которые нарушают правила перевозок, и, конечно, анализ причин ДТП».

Участники форума обсудили актуальные вопросы развития дорожной сети Баренцева региона, а также проголосовали за детские рисунки, которые соревнуются в конкурсе «Наша дорога жизни». Итоги подведут уже завтра.

Также участники форума посетят одну из мурманских школ, где раздадут светоотражатели и наградят юных художников. Для иностранных гостей запланирована обзорная экскурсия по Мурманску.

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