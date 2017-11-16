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В Мурманске открылся Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона

12:3816 ноября 2017Просмотров: 81

В рамках VI Мурманской международной деловой недели сегодня в Мурманске впервые начал работу Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона.

Его организаторами являются Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) и правительство Мурманской области.

Участники обсудят актуальные вопросы развития дорожной сети Баренцева региона, реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, регулирование движения тяжеловесного транспорта, сохранность автомобильных дорог, применение инновационных материалов для районов Крайнего Севера, мероприятия по сокращению аварийности на автодорогах и другие вопросы.

К участию в мероприятии приглашены представители министерства транспорта России, Росавтодора, территориальных органов управления региональными и федеральными автомобильными дорогами, подрядных организаций, дорожных администраций Норвегии, Финляндии, Швеции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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