16+
;-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске презентовали инвестпроекты в сфере туризма

17:0716 ноября 2017Просмотров: 96

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели открылась V инвест-сессия, посвященная презентации инвестиционных проектов в сфере туризма Мурманской области.

Заместитель главы региона Григорий Стратий отметил, что туристическое направление уже давно обозначено как одно из ключевых для социально-экономического развития региона и как одна из точек роста.

«Мурманская область по праву считается центром арктического туризма. Ежегодно регион посещает более 300 тысяч туристов, и ежегодный прирост составляет от 3 до 5 процентов. Возрастает интерес к области иностранных туристов, особенно из Юго-Восточной Азии, а также соседних с нами стран, что очень отрадно. Уверен, что инвест-сессия послужит импульсом для новых бизнес-идей. Для правительства Мурманской области важно развитие туризма в каждом муниципалитете, и возможности для этого значительные. Мы оказываем и впредь готовы оказывать поддержку инвесторам, выбравшим деятельность в сфере туризма», – подчеркнул Григорий Стратий.

В ходе инвест-сессии состоялись презентации туристических субкластеров, расположенных в различных муниципалитетах Мурманской области. В частности, участники мероприятия представили субкластеры «Хибины», «Беломорье», «Полярные Зори», «Териберка», «Оленегорск» и «Печенга», а также отдельные туристические проекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Читайте также
22 ноября в мурманском художественном музее откроется выставка, посвященная американскому дизайнеру Каролине ЭрререПолный Ягель - программа для тех, кому нравится неформат, и кому по душе особенный взгляд на привычные вещиВ Мурманске на проспекте Ленина пешехода сбила «Газель»На большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах сохраняется неполный ледостав
Глава Мурманска Дмитрий Филиппов проверил благоустройство дворов в Ленинском округеМАГУ приглашает школьников и их родителей на День открытых дверейАндрей Сысоев проверил обустройство пешеходной дорожки вдоль Семеновского озераВ Варзуге планируют построить фельдшерский пункт, а в Умбе – три котельныеПредставители мусульманских организаций Мурманской области провели очередную неформальную встречуМончегорским школьникам рассказали о минеральных богатствах Кольского полуострова
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс