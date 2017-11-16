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В Мурманске прошел предпоказ фильма-открытия кинофестиваля «Северный Характер»

20:0716 ноября 2017Просмотров: 90

Фильмом-открытием кинофестиваля «Северный характер» станет документальная драма «Каренина и Я», итальянского режиссера Томмазо Моттолы с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли. Премьера фильма состоится в кинотеатре «Мурманск» 23 ноября в 18.30.

Телекомпания ТВ-21 устроила предпремьерный показ для прессы.

Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке. Она отправляется в путешествие из Мурманска во Владивосток, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя.

Ввязываясь в эту авантюру, Гёрильд не подозревала, насколько роль Анны Карениной изменит её жизнь.

Анастасия Яконюк, координатор кинофестиваля «Северный Характер»: «Для нас очень важно, что на фестиваль приезжают такие звезды как Гёриль Маусет и Томмасо Моттола. И конечно, мы старались очень серьезно подойти к организации показа и к технической стороне. И мы очень хотели, чтобы журналисты тоже смогли принять участие и написать об этом уникальном событии». 

На премьерный показ фильма «Каренина и я» в кинотеатре «Мурманск» приедет актриса Гёриль Маусет и режиссер Томмасо Моттола. Они представят свой фильм и пообщаются со зрителями.

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