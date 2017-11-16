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В Мурманске вор-домушник надолго отправился в колонию

11:0116 ноября 2017Просмотров: 91

В Мурманске мужчина признан виновным в совершении пяти краж с незаконным проникновением в жилище, одна из которых с причинением значительного ущерба гражданину.

Как выяснилось, гражданин путем отжима входных дверей незаконно проникал в квартиры жителей Мурманска, откуда тайно похищал имущество.

С учетом позиции гособвинителя, при наличии рецидива преступлений, подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок полтора года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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