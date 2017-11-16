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В Мурманской области телефонные мошенники все чаще предлагают забрать денежный выигрыш

09:0516 ноября 2017Просмотров: 131

Жители Заполярья продолжают верить мошенникам, которые по телефону обещают деньги в качестве выигрыша приза.

В полицию Снежногорска обратилась местная жительница 1961 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил от имени оператора мобильной связи о выигрыше в сумме 85 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, необходимо прибыть в Москву. Женщина пояснила, что не может прилететь в столицу, после чего злоумышленник сообщил, что выигрыш может быть перечислен ей на банковскую карту.

Мошенник убедил потерпевшую сообщить персональные данные карты, а также поступающие на мобильный телефон пароли от входа в личный кабинет он-лайн банка, после чего со счета пенсионерки были похищены 22100 рублей.

Получив смс-сообщение от банка о несанкционированном переводе денег на неизвестный счет, жительница Снежногорска поняла, что ее обманули.

В ходе проверки установлено, что женщине звонили с московского номера.

Аналогичным способом мошенники пытались обмануть жительницу Мончегорска 1970 года рождения, только неизвестный сообщил северянке о выигрыше приза от имени банка.

Бдительная северянка знала о таких способах обмана, и когда злоумышленник попросил женщину продиктовать персональные данные ее карты, она прекратила с ним общение. О подозрительном звонке жительница Мончегорска сообщила в полицию.

Стоит отметить, что такой предлог обмана мошенники используют давно, но в последнее время количество случаев попытки обмана граждан именно при обещании выигрыша от имени операторов связи или банков увеличилось, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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