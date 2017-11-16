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В Мурманской области задержаны 8 нетрезвых водителей

14:1516 ноября 2017Просмотров: 61

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1011 нарушений Правил дорожного движения.

24 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 4 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 517 нарушений ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 78 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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