16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

VI ММДН: 140 горнопромышленников и ученых из семи стран мира принимают участие в работе профильной конференции в Кировске

12:3116 ноября 2017Просмотров: 76

В эти минуты в Кировске проходит международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее».

Площадкой для проведения форума горнопомышленников в рамках Мурманской международной деловой недели стал по традиции город Кировск. Тема нынешнего форума – «Технологическое переоснащение горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влияние на экологическое равновесие в Арктике». Организаторами выступили Северная торгово-промышленная палата и правительство Мурманской области.

В двухдневной работе конференции примут участие 140 горнопромышленников и ученых из семи стран мира.

Конференцию открыло видеообращение губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Глава региона назвала тему форума правильной и своевременной в Год экологии и выразила уверенность в большой практической пользе представительного собрания специалистов разных стран.

«Арктика у нас одна, и беречь мы ее должны сообща», – сказала Марина Ковтун.

Как подчеркнул в приветственном слове первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, именно горнопромышленники в свое время показали, что экономика области не рухнет и без Штокмана, они представили новые инвестиционные проекты и до сих пор формируют бюджет области. Но при этом, отметил Алексей Тюкавин, горнопромышленные предприятия являются и основными загрязнителями окружающей среды. Поэтому в рамках форума будут рассматриваться и обсуждаться в первую очередь экологические проекты предприятий.

Читайте также
Анатолий Векшин: «Общероссийский Народный Фронт стал одним из столпов гражданского общества в России»Гражданин Латвии пытался незаконно провезти 20 блоков сигарет через норвежскую границуГосдума одобрила введение системы tax free в РоссииЮношеские команды по хоккею сразятся на оленегорском льду
Министр культуры России Владимир Мединский наградил преподавателя Мурманского колледжа искусствВ Мурманске открылся Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева регионаПрогноз погоды по Мурманской области на 17 ноябряМедведев поручил создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпанийВ Отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капиталаМурманчанка погасила долг ради поездки к испанцу
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс