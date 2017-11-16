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Вовремя лайт: нам надо дружить!

20:3016 ноября 2017Просмотров: 70

Осенью нынешнего года к обязанностям Консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приступила Сари Кантола.

Сейчас она активно знакомится с жизнью региона. В один из дней госпожа Кантола побывала в телекомпании ТВ-21, где приняла приглашение ведущего программы «Вовремя лайт» Юрия Ерофеева.

Консул Финляндии рассказала, где она учила русский язык, чем запомнилась поездка на Северный полюс и какие задачи она ставит перед собой на дипломатической работе в Мурманске.

 

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