Вовремя лайт: нам надо дружить!

Осенью нынешнего года к обязанностям Консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приступила Сари Кантола.

Сейчас она активно знакомится с жизнью региона. В один из дней госпожа Кантола побывала в телекомпании ТВ-21, где приняла приглашение ведущего программы «Вовремя лайт» Юрия Ерофеева.

Консул Финляндии рассказала, где она учила русский язык, чем запомнилась поездка на Северный полюс и какие задачи она ставит перед собой на дипломатической работе в Мурманске.