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Вовремя: Нам надо дружить!

10:4716 ноября 2017Просмотров: 82

Осенью нынешнего года к обязанностям консула  Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приступила Сари Кантола.

Сейчас она активно знакомится с жизнью региона. В один из дней госпожа Кантола побывала в телекомпании ТВ-21, где приняла приглашение ведущего программы «Вовремя лайт» Юрия Ерофеева. Консул Финляндии рассказала, где она учила русский язык, чем запомнилась поездка на Северный полюс и какие задачи она ставит перед собой на дипломатической работе в Мурманске.

Беседу с госпожой Сари Кантолой смотрите в программе «Вовремя лайт» 16 ноября в 20 часов 15 минут на канале ТВ21+!


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