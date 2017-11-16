Вовремя: Нам надо дружить!

Осенью нынешнего года к обязанностям консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приступила Сари Кантола.

Сейчас она активно знакомится с жизнью региона. В один из дней госпожа Кантола побывала в телекомпании ТВ-21, где приняла приглашение ведущего программы «Вовремя лайт» Юрия Ерофеева. Консул Финляндии рассказала, где она учила русский язык, чем запомнилась поездка на Северный полюс и какие задачи она ставит перед собой на дипломатической работе в Мурманске.

Беседу с госпожой Сари Кантолой смотрите в программе «Вовремя лайт» 16 ноября в 20 часов 15 минут на канале ТВ21+!





