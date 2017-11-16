Юношеские команды по хоккею сразятся на оленегорском льду

Региональный минобр при участии Мурманской областной спортивной школы с 16 по 18 ноября проведет региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях примут участие 8 команд спортсменов из ДЮСШ «Юность» г. Апатиты, ДЮСШ № 6 г. Мурманска, Комплексной СШОР г. Мурманска, УСЦ г. Оленегорска, ДЮСШ № 3 ЗАТО г. Североморск ДЮСШ ЗАТО Александровск г. Снежногорск и ДЮСШ Кольского района и ХК «Колатом» г. Полярные Зори.

По результатам соревнований будет определена команда, которая представит Мурманской области с 24 марта по 1 апреля 2018 года на финальных соревнованиях в Дмитрове, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Мероприятие состоится в оленегорском ледовом дворце спорта.