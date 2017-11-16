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За сутки телефонные мошенники обманули мурманчан на 476 тысяч рублей

09:5416 ноября 2017Просмотров: 84

Мошенникам удалось обмануть жителей Мурманска и похитить у них более 476 тысяч рублей.

В дежурную часть поступило сообщение от 70-летней пенсионерки о том, что неизвестный совершил в отношении нее мошеннические действия. Позвонив на мобильный телефон, он представился сыном потерпевшей и пояснил, что причинил человеку телесные повреждения.

Для того чтобы «решить» проблему, необходимо срочно перевести деньги. Потерпевшая, не задумываясь, проследовала к ближайшему банкомату и перевела 295 тысяч 850 рублей на счет указываемой банковской карты.

Аналогичным способом в Мурманске было совершено телефонное мошенничество в отношении пенсионерки 1939 года рождения.

Звонивший представился внуком заявительницы и рассказал, что он сбил на машине человека и для того, чтобы «замять дело», необходимо заплатить потерпевшему 50 тысяч рублей. Он сообщил, что за деньгами приедет доверенное лицо. Пожилая женщина собрала деньги и передала их водителю. В результате злоумышленник обманул бабушку на 50 тысяч рублей.

В отдел мурманской полиции обратился мурманчанин 1944 года рождения. Пенсионер сообщил, что ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании 4500 рублей со счета банковской карты, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Заявитель сразу перезвонил по указанному в сообщении номеру телефона. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что для возвращения списанной суммы необходимо продиктовать реквизиты банковской карты. Заявитель по телефону сообщил всю информацию. Мошенник получил доступ к счету пенсионера, после чего со счета были списаны 130 тысяч рублей. Потерпевший поняв, что его обманули, обратился в полицию.

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