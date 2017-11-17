Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.
От холодного водоснабжения:
09.00 – 23.00, ул. Ивченко, 8
пр-д. Речной, 2
ул. Свердлова, 39
ул. Гаджиева, 5, 7, 7А, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 16
От газоснабжения:
10.00 – 15.00, ул. Павлика Морозова, 5 к2
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.