Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.

От холодного водоснабжения:

09.00 – 23.00, ул. Ивченко, 8

пр-д. Речной, 2

ул. Свердлова, 39

ул. Гаджиева, 5, 7, 7А, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 16

От газоснабжения:

10.00 – 15.00, ул. Павлика Морозова, 5 к2

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.