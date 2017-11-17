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Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

09:3917 ноября 2017Просмотров: 68

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.                                                 

От холодного водоснабжения:

09.00 – 23.00,     ул. Ивченко, 8

                          пр-д. Речной, 2

                          ул. Свердлова, 39

                          ул. Гаджиева, 5, 7, 7А, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 16

От газоснабжения:

10.00 – 15.00,     ул. Павлика Морозова, 5 к2

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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