16+
>-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Арктический туризм попал в федеральную целевую программу

15:5517 ноября 2017Просмотров: 94

В новой федеральной целевой программе (ФПЦ) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» будет впервые описан арктический туризм как отдельное направление, сообщил начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин в Мурманске.

«Арктика и арктический туризм появились в ФЦП по туризму (...) Арктика и арктические круизы впервые будут прописаны отдельной строкой», - сказал Коровкин на конференции «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области» в рамках Мурманской международной деловой недели.

Среди задач, которые стоят перед Ростуризмом и участниками отрасли, В.Коровкин назвал разрешительную работу и доступность арктического туризма, который сейчас, по его выражению, носит «дискриминационный» характер из-за своей дороговизны, сообщает Интерфакс.

Новая ФЦП на 2019-2025 годы должна прийти на смену действующей программе, которая завершится в 2018 году.

Как сообщали ранее в Ростуризме, в новой госпрограмме заложены решения, направленные на поддержку туротрасли: от подготовки профессиональных кадров до помощи туристическим компаниям в обновлении парка круизных судов и автобусов.

Читайте также
Мурманчанин похитил два медицинских прибора из аптекиВ Мурманске не хватает причальных линий для новых ледоколовЗавтра в Мурманске состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»Эксперт прояснил ситуацию с падением метеора над Мончегорском
17 ноября детский сад в Зверосовхозе отметит 80-летний юбилейВ районе мыса Киноварский специалисты обезвредят мину времен ВОВГлавный театральный фестиваль страны приезжает в НорильскВоенные инженеры Северного флота проложили безопасный маршрут для движения крупногабаритной техникиВ Никеле приступили к созданию этноплощадкиАвиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс