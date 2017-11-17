Арктический туризм попал в федеральную целевую программу

В новой федеральной целевой программе (ФПЦ) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» будет впервые описан арктический туризм как отдельное направление, сообщил начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин в Мурманске.

«Арктика и арктический туризм появились в ФЦП по туризму (...) Арктика и арктические круизы впервые будут прописаны отдельной строкой», - сказал Коровкин на конференции «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области» в рамках Мурманской международной деловой недели.

Среди задач, которые стоят перед Ростуризмом и участниками отрасли, В.Коровкин назвал разрешительную работу и доступность арктического туризма, который сейчас, по его выражению, носит «дискриминационный» характер из-за своей дороговизны, сообщает Интерфакс.

Новая ФЦП на 2019-2025 годы должна прийти на смену действующей программе, которая завершится в 2018 году.

Как сообщали ранее в Ростуризме, в новой госпрограмме заложены решения, направленные на поддержку туротрасли: от подготовки профессиональных кадров до помощи туристическим компаниям в обновлении парка круизных судов и автобусов.