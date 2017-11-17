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Авиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет

14:4017 ноября 2017Просмотров: 68

Согласно поправкам, принятым Госдумой, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года.

Командиру воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам.

Об этом сообщает «Российская газета».

Пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев. Например, в случае депортации, если единственным способом передвижения является воздушная перевозка.

Еще вариант: если он едет на лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника.

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка лишь через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.

Сам пассажир будет иметь право обжаловать это в суде.

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