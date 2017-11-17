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Буксир Северного флота спас рыбаков, севших на мель

10:4217 ноября 2017Просмотров: 158

Вечером 16 ноября рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота снял 9 моряков севшего на мель маломерного рыболовного траулера в районе мыса Бакланий на выходе из Кольского залива.

Экипаж рыболовного судна был доставлен в Полярный. Никто из рыбаков не пострадал.

Рыболовный траулер сел на мель в результате потери рулевого управления. Рыбаки подали сигнал бедствия. Информация о навигационном происшествии была передана Мурманским спасательным координационным центром в региональный центр управления Северного флота около 21 часа.

По приказанию командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова была немедленно организована поисково-спасательная операция, дежурные силы флота приведены в повышенную готовность.

Ближайшим судном, способным близко подойти к потерпевшему бедствие траулеру, и безопасно маневрировать у скального берега оказался буксир РБ-108, сообщает пресс-служба СФ.

Экипаж буксира успешно справился с поставленной задачей, приняв на борт 9 рыбаков и уже в 22:40 доставил их в Полярный.

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