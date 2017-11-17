Два мурманчанина пострадали после перестрелки в баре

В полицию поступило сообщение от оператора станции скорой помощи о госпитализации из бара, расположенного по улице Фролова, двух жителей Мурманска с огнестрельными ранениями.

Медики квалифицировали у одного из пострадавших травмы, как причинившие тяжкий вред здоровью.

На месте преступления был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий мурманчанин 1991 года рождения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции выяснили, что у потерпевших произошел конфликт с другим посетителем заведения. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений.

Нападавший, используя травматический пистолет с резиновыми пулями, выстрелил в мужчин несколько раз.

В результате один из пострадавших получил серьезную травму височной области головы, а второй - огнестрельное ранение грудной клетки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.