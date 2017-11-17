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Эксперт прояснил ситуацию с падением метеора над Мончегорском

15:4717 ноября 2017Просмотров: 202

В социальных сетях очевидцы публикуют фото и записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено яркое летящее небесное тело.

Председатель мурманского астрономического клуба «Орион» Виктор Трошенков рассказал «Интерфаксу», что наблюдаемое явление не несло никакой угрозы для людей.

«Дело в том, что с 17 ноября на 18 ноября придется максимум метеорного потока Леониды, одного из самых мощных метеорных потоков на небе, в этом потоке много ярких частиц», - рассказал астроном.

«В этом метеорном потоке много ярких частиц, и болиды прочерчивают в небе яркий след, сравнимый с сиянием луны. Это очень интересное явление, полезное для наблюдения, какой-либо угрозы не несет», - добавил он.

Ранее было опубликовано видео падения яркого болида над Мончегорском.

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