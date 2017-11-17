Фильм о сааме, артисте, художнике и писателе. «Сын солнца» на фестивале «Северный Характер»

Уже через неделю откроется 10 юбилейный кинофестиваль «Северный Характер». Мы продолжаем рассказывать о фильмах, которые смогут увидеть гости фестиваля.

Он родился в семье оленеводов, но решил стать артистом. Нильс-Аслак понял, что убивать оленей для него недопустимо. Вместо этого, мальчик переломил, казалось бы предначертанную судьбу и стал поэтом и художником. Он вдохнул новую жизнь в саамские йойки, которые запрещала христианская вера.

Гунилла Брески, режиссёр: «Ни́льс-Аслак Ва́лкеапяя - является одним из наиболее известных творческих людей в Баренц-регионе за последние сто лет. Также он был музыкантом, композитором, художником. Я знала его лично и хотела о нём рассказать о нём миру».



В своем фильме «Сын Солнца» Гунилла Брески представляет мастерски созданный портрет Аилу, который олицетворяет собой борьбу и вновь обретенную гордость саамской культуры второй половины ХХ века. Сама же Гуниила - частый гость кинофестиваля «Северный Характер».

Она была и в жюри, дважды завоёвывала Гран При. В этом году она так же будет оценивать киноработы участников. Кстати, десятый юбилейный кинофестиваль «Северный Характер» станет первым в истории, работы которого будут оценивать исключительно женщины.

Одна из них - главный редактор ТВ-21 Эльвира Серга. В профессии больше 25 лет. Считает, что нет невозможных задач ни в журналистике, ни в жизни. А получится ли договориться с коллегами - судьями - женщинами?



Эльвира Серга, главный редактор ТВ-21: «Я не думаю, что у нас будут разногласия. Я думаю, что все фильмы, которые представлены в этом году, представлены на фестиваль, получат высокую оценку. Много очень интересных работ и действительно профессиональных».

Судейство совмещать с основной работой непросто. До начала фестиваля нужно отсмотреть десятки кинолент. Поставить оценку «нравится», «не нравится» - мало. Нужно проанализировать материал с художественной и технической стороны. Но это миссия жюри. Фестивальные двери открыты для всех! И кинокритиков и всех те, кто бесконечно влюблён в кино.