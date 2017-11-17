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Илон Маск представил беспилотный грузовик

10:0017 ноября 2017Просмотров: 78

Он приводится в движение четырьмя электромоторами, установленными на каждом из задних колес машины. Запас хода большегрузной Tesla, по словам основателя компании Илона Маска, составляет около 800 километров.

Впечатляют скоростные показатели: огромная фура может преодолеть барьер в 60 км/ч всего за 5 секунд.

Что качается финансовой составляющей вопроса, то одна миля пути на грузовике Tesla имеет себестоимость 1,26 доллара, в то время как среднестатистическая фура с двигателем внутреннего сгорания демонстрирует худший показатель - 1,51 доллара.

Производство электроприводного грузовика начнется в 2019 году, а с 2020 года Tesla планирует сделать их беспилотными, сообщает Российская газета.

Фото: Steve Jurvetson

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