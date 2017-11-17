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Инспекторы ДПС, дружинники и волонтеры провели практикум по дорожной безопасности для детей и родителей

13:0017 ноября 2017Просмотров: 65

На кануне Международного дня ребенка и в преддверии дня Матери в рамках недели безопасности дорожного движения, на перекрестке пр.Ленина и ул.К.Либкнехта сотрудники ОБ ДПС по г.Мурманску совместно с Дружиной по БДД «Заполярье» и волонтерами провели практический урок  для родителей и воспитанников ДОУ №58 г. Мурманска «По дороге вместе с мамой».

Дети блистали прекрасной теоретической подготовкой и  даже на самые сложные дорожные вопросы отвечали правильно, без заминки и даже стихами.

Юным пешеходам напомнили о сигналах светофора, дорожных знаках и правилах безопасности при переходе проезжей части.

Самое пристальное внимание было уделено родителям - мамам, пришедшим на мероприятие  с зимними родительскими атрибутами - колясками и санками.

Инспекторы объяснили, какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении на проезжей части с детской коляской, и где на детском «транспорте» должны быть закреплены светоотражатели.

Родителям напомнили о необходимости при пересечении дороги снимать детей с  колясок и аргомаков, и самом главном правиле: «держать малолетних детей  на дороге исключительно за руку (сняв собственную перчатку и детскую варежку!)». На примере мамам показали, чем опасно удержание ребенка за капюшоны, шарфы и одетые в варежки руки.

Мамочки воспитанников ДОУ №58 оказались достаточно подкованными и после теоретического инспекторского инструктажа с успехом справились с практическим дорожным «дефиле».

Оказалось, что, даже имея одновременно санки-коляски и двух-трех детей, можно обезопасить пересечение многополосной проезжей части, если соблюдать все правила безопасности.

Особым восторгом дети встретили внезапно появившихся Бурого и Полярного Мишек, которые, не зная ПДД, играли вблизи проезжей части и пересекали дорогу бегом, не глядя по сторонам. Все нарушения, допущенные косолапыми пешеходами, были детьми подмечены и Мишки получили серьезные порицания от ребят и инспектора ДПС.

Кроме того,  оказалось, что Бурого Медведя в его темной шубке в полярную ночь совершенно не видно на дороге, а  Белый сливался с выпавшим белым снегом! В целях безопасности  инспектор подарила обоим лесным жителям светоотражатели, рассказала о видах фликеров и научила правильно их крепить на одежду и аксессуары.

Практикум вызвал большой интерес у детей и всей родительской общественности ДОУ, а также случайных прохожих, с удовольствием присоединившихся и к необычному мастер-классу.

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