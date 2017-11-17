Исполнить новогодние мечты поможет банк «Восточный»

До нового года осталось чуть больше месяца. Как распорядиться своими финансами, чтобы денег хватило и на подарки и на развлечения и на обновки к празднику? Отличное предложение есть у специалистов банка «Восточный».

Близкая зима не только напоминание о предстоящих праздниках, но и признак долгих походов по магазинам. Кто в семьях берёт на себя обязанности по планированию трат и по подготовке к зиме, мы спросили у знающих специалистов.



Гарцев Виталий, управляющий банка «Восточный» по городу Мурманску: «По статистике большинство финансовых решений в семьях россиян принимают женщины. Именно они чаще всего определяют, на что тратить средства, на чём экономить и где что покупать».



Выбор, куда направить средства, богат - это и зимняя одежда, и новогодние подарки, и возможный отпуск на каникулах… А ведь надо ещё о себе не забыть и встретить праздники в новом платье и с новой причёской. Как тут выбрать, на чём сэкономить?



Гарцев Виталий, управляющий банка «Восточный» по городу Мурманску: «На самом деле, нет смысла отказываться от чего-либо из перечисленного. Мы, в банке «Восточный», делаем новогоднее предложение прекрасной половине нашего города - кредит Сезонный, ставка по которому составляет всего 12%. У вас точно получится порадовать не только своих близких, но и себя».



Поэтому, проходя мимо заманчивых витрин и прилавков, вспомните о банке «Восточный», и о том, что вы точно можете позволить себе исполнить все новогодние мечты!



Кредит «Сезонный». Сумма: 25 000-500 000 руб. Срок кредита: 13-36 месяцев. Ставка: 12% в год. Полная стоимость кредита: 11,999-12,002%. Требования к заемщику: возраст 21-76 лет, паспорт РФ, ежемесячный доход в течение последних 3 месяцев, стаж не менее 3 мес. (для лиц до 26 лет - не менее 12 мес.).

Банк вправе потребовать дополнительные документы, а так же отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны на 7.11.2017. ПАО КБ «Восточный».