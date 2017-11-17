Как будут развивать морской туризм на Кольском полуострове, решали на площадках «деловой недели»

В последний день Мурманской международной деловой недели говорили о туризме. Развитие арктических направлений путешествий стало основной темой конференции, которая состоялась в реконструированном здании мурманского морского вокзала.

Место для конференции выбрано не случайно, именно морской круизный туризм в Арктике рассматривают как самое перспективное направление для развития.



Валерий Коровкин, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму: «Слово «круиз» стоит очень высоко на повестке дня федерального агентства по туризму и всего туристического сообщества российского. Стоит высоко, потому что всем этого давно хочется, но этого пока еще очень мало».

Пока определенные успехи есть только у Санкт-Петербурга, а точек в России, где можно было бы организовать круизные путешествия очень много. В их числе и Мурманск, ведь в морской круиз к Северному полюсу можно отправиться только отсюда. Именно столице Заполярья отдается ключевая роль в развитии туризма в Арктике.



Валерий Коровкин, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму: «Наверное, Мурманск - это лучшая точка приложения сил. Опять же в силу того, что круизные линии с постройкой нового причала, с дополнительными инфраструктурными возможностями, они упираются в Мурманск».

Круизы к Северному полюсу давно пользуются большим спросом, в основном, у наших северных соседей, но в будущем географию арктических путешественников планируется расширить. Этому способствует и обновленная инфраструктура морского вокзала и безвизовый режим для морских путешественников на 72 часа.



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Пассажиры круизных судов могли здесь находиться трое суток. Надо понимать, что с ними делать! Как организовывать самим такие круизы, это все вещи, по которым у нас опыта еще недостаточно, естественно».



Эта конференция - площадка для обмена опытом. Состав участников очень разнообразный. Представители туристического бизнеса из Санкт-Петербурга рассказали как эффективно и с интересом для иностранцев использовать 72 часа без визы, а иностранные коллеги поделились, как правильно организовывать масштабный круиз, чтобы в скором времени Мурманск стал центром притяжения туристов со всего мира.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Самый большой город за Полярным Кругом, город-герой, северное сияние и так далее. Как только человек энергичный, любознательный услышит эти слова, ему сразу захочется собрать чемоданы, сесть в поезд, паром, круизный лайнер и поехать посмотреть. И мы это очень хорошо понимаем».



Также на площадке конференции министерство развития промышленности и предпринимательства региона и администрация Мурманска подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туризма на территории столицы Заполярья.