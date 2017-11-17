Марина Ковтун выразила соболезнования жителям Марий-Эл в связи с трагедией на трассе Йошкар-Ола – Козьмодемьянск

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования руководству и жителям Республики Марий-Эл в связи с гибелью людей в крупном ДТП, произошедшем в Килемарском районе республики.

Вечером 16 ноября на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск при столкновении пассажирского микроавтобуса с лесовозом погибли 15 человек. Четверо тяжело пострадали, среди них – дети.

В телеграмме, направленной на имя Главы Республики Марий-Эл Александра Евстифеева, Марина Ковтун подчеркнула, что северяне не понаслышке знают, как опасны зимние дороги, где малейшая ошибка может привести к непредсказуемым последствиям.

«Я и мои земляки разделяем скорбь с Вами и всеми жителями Республики. От всей души желаю Вам терпения, сил и присутствия духа в этот тяжёлый час» – говорится в телеграмме.

Губернатор Мурманской области попросила Александра Евстифеева передать от лица жителей Заполярья слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.