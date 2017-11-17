Мурманчанин похитил два медицинских прибора из аптеки

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась работница аптеки, расположенной на проспекте Ленина. Женщина пояснила, что неизвестным лицом с витрины были похищены два медицинских аппарата. Имущественный ущерб, причиненный аптеке, составил 14579 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что похищенное успел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску