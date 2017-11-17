16+
>-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанин похитил два медицинских прибора из аптеки

16:4517 ноября 2017Просмотров: 21

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась работница аптеки, расположенной на проспекте Ленина. Женщина пояснила, что неизвестным лицом с витрины были похищены два медицинских аппарата. Имущественный ущерб, причиненный аптеке, составил 14579 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что похищенное успел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску

 

Читайте также
В Мурманске не хватает причальных линий для новых ледоколовЗавтра в Мурманске состоится презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»Арктический туризм попал в федеральную целевую программуЭксперт прояснил ситуацию с падением метеора над Мончегорском
17 ноября детский сад в Зверосовхозе отметит 80-летний юбилейВ районе мыса Киноварский специалисты обезвредят мину времен ВОВГлавный театральный фестиваль страны приезжает в НорильскВоенные инженеры Северного флота проложили безопасный маршрут для движения крупногабаритной техникиВ Никеле приступили к созданию этноплощадкиАвиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс