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Мурманские хоккеисты с мячом открывают новый игровой сезон

20:0617 ноября 2017Просмотров: 102

В Мурманске открыли сезон хоккея с мячом. Команда «Мурман» вернулась с международного чемпионата в Швеции. Там они одержали уверенную победу. Сейчас спортсмены готовятся к ответственным российским соревнованиям.

60 забитых и ни одного пропущенного мяча - это результат команды «Мурман» в прошедшем чемпионате. На столе рядом с главным наставником хоккеистов Сергеем Чернецким кубок соревнований.

Но на этом спортсмены не намерены останавливаться. Их ждёт чемпионат России. Игры состоятся в Москве, Ульяновске, Нижнем Новгороде, а затем команда вернётся в Мурманск, чтобы сыграть уже на своём поле.

Сергей Чернецкий, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»: «Первые домашние игры состоятся 1-2 декабря на стадионе «Строитель» в 19:00. Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков, мурманчан. Будем благодарны. И очень ждём вас на наши матчи».

Поддержку спортсменам оказывает Мурманский морской торговый порт и правительство региона.

За три года существования клуба он значительно расширился. Как отметил президент мурманской федерации хоккея с мячом Игорь Морарь, игра привлекает все больше молодёжи, а клуб «Мурман» пополняется сильными игроками.

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