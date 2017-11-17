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Мурманские подростки наладили схему продажи угнанных авто

11:5817 ноября 2017Просмотров: 58

В ходе расследования уголовного дела об угоне автомобилей на территории Октябрьского округа Мурманска сотрудниками отдела полиции по Кольскому району выявлено несколько фактов приобретения имущества, добытого ранее преступным путем.

Полицейскими был установлен в качестве подозреваемого 16-летний молодой человек, который угнал три отечественных автомобиля в Мурманске.

Он перегонял машины в Колу и продавал своему знакомому 2000 года рождения.

При этом покупатель достоверно знал, что ранее они были похищены, Так, одну из машин - «ВАЗ», он приобрел для личного использования за 3,5 тысячи рублей. Сделка состоялась в районе улицы Комсомольской.

Подозреваемый в незаконном приобретении краденного имущества был установлен, задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее юноша не привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что катался на купленных машинах по району, затем бросал их где придется.

В отношении колянина возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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