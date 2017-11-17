На полгода на Кавказ. Из Мурманска в Дагестан отправился сводный отряд полиции

На Кавказ, в дагестанский Сулак, отправляются 45 заполярных полицейских. Многие уже не раз там бывали.

Александр Жуков: «Шестая командировка у меня. В чем заключается? Охрана общественного порядка, общественной безопасности. Дежурим на КПП, выявление правонарушителей, преступников, в принципе, тоже самое, что и здесь».

В составе сводного отряда сотрудники различных подразделений, фактически целый мобильный райотдел. Полицейским предстоит выполнять разные служебно-оперативные задачи: обеспечивать охрану общественного порядка и пропускной режим, раскрывать преступления и участвовать в задержаниях.



Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Самая главная задача - вернуться всем живыми, здоровыми и готовыми к дальнейшему прохождению службы».



По сложившейся традиции генерал-майор Игорь Баталов вручил руководителю сводного отряда два флага - России и Мурманской области, а также выразил уверенность, что полицейские с честью выполнят свои служебные задачи.



На перрон железнодорожного вокзала проводить полицейских пришли родные, близкие, друзья и коллеги по службе. Жена Константина Каменева к командировкам уже привыкла, а вот маленький сын отпускать папу не хочет.



Константин Каменев: «Да, ему год сейчас, через полгода уже ходить вовсю будет. Тяжеловато, но зато потом приятно возвращаться».



Сотрудники сводного отряда полиции сменят на посту своих боевых товарищей, которые почти завершили полугодовую служебную командировку. Они вернутся в Мурманск уже в конце ноября.