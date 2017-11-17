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Надежды театра. В Мурманске стартовал сегодня региональный конкурс актерского мастерства

20:0917 ноября 2017Просмотров: 112

Театральные надежды. Региональный конкурс актерского мастерства стартовал сегодня в Мурманске. Творческие коллективы из города и области будут соревноваться за звание лучшего. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты - Мария Беленко и Антон Батаев.

В конкурсе примут участие 18 коллективов. Все они из детских школ искусств и домов детского творчества города и области. Более 320 юных артистов в возрасте от 8 до 25 лет будут покорять сердца жюри и зрителей. Конкурс проходит по четырем номинациям: «Спектакль», «Художественное слово» «Актерская песня» и «Игровая программа».

Александр Лельков, председатель жюри: «Мы увидим добрую сотню молодых мальчишек и девчонок, которые искренне будут убеждать нас в том, что на земле не все так плохо. Вот эти островки свободы, островки искренности для нас очень важны. Поэтому жюри, во-первых, настроено очень благосклонно, но и профессионально».

Оценивать будут по 10-бальной шкале: качество репертуара, сценографию, сценическую речь, пластику, костюм и грим артистов. Юные театралы к конкурсу готовились серьезно, ведь театр уже стал неотъемлемой частью их жизни.

Александра Шипп, участник конкурса: «Для меня театр - это место, где по-настоящему хочется жить».

Алиса Шевчук, участник конкурса: «Театр для меня, как дом. Я хожу сюда, чтобы подзарядиться энергией хорошей, тут много моих друзей. И если мне грустно, я прихожу сюда, и сразу радостно».

Надежда Бондарь, участник конкурса: «Для меня театр - это такое место, где воплощаются все твои мечты и желания».

Сегодня же начался показ спектаклей. Один за другим, они будут идти три дня. Старые добрые сказки, гоголевская «Шинель», постановки о войне, и даже любовные драмы. Прийти посмотреть может любой желающий. 19 ноября подведут итоги и назовут победителей.

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