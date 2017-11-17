От чего массово горят машины в Мурманске?

Сегодня в России участковые уполномоченные полиции отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю прошли торжественные мероприятия во всех подразделениях органов внутренних дел. А главный участковый регионального УМВД рассказал о служебных успехах в этом году.

В этом году службе участковых уполномоченных исполнилось 94 года. В Мурманской области в штате отдела почти 250 человек. Только за 10 месяцев этого года они рассмотрели 107 тысяч обращений и заявлений северян. Абсолютное большинство из них - это семейно-бытовые конфликты. Все больше обращений поступает от автомобилистов.



Сергей Колбушков, начальник отдела участковых уполномоченных УМВД России по Мурманской области: «Сосед поставил машину не на свое место. Вышел, нет, или зеркала, или колесо пробито. Пьяная компания возвращалась домой и прошлась, поломала стекла у стоящих рядом с пешеходным проходом машин. С зеркалами».



Так же большой объем работы по транспорту касается страховых случаев. Ведь чтобы людям прийти в страховую компанию по полису КАСКО, нужно сначала обратиться к участковому. Поступают к участковым и заявления о сгоревших автомобилях.



Сергей Колбушков, начальник отдела участковых уполномоченных УМВД России по Мурманской области: «Сгоревшие машины связаны, прежде всего, с некачественной, недобросовестной установкой различных электрических приборов. Сейчас начнется зима, начнутся холода и машины периодически, не так часто, конечно, будут вспыхивать из-за коротких замыканий. Знаете прекрасно, что у нас природа и погода, это высокая влажность, помноженная на морозы. Влажность, мороз, короткое замыкание, особенно при автозапуске, достаточно нормальная ситуация».



Есть, конечно же, и случаи умышленных поджогов. Но таких фактов не много. Из положительных моментов сейчас отмечается существенное снижение подростковой преступности, более чем на 40%.