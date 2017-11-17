После урока физкультуры в мурманской школе ребенка отправили домой со сломанной рукой

Прокуратурой проведена проверка по факту получения школьником травмы в образовательном учреждении Мурманска.

Установлено, что на уроке физической культуры подросток получил травму в результате падения со шведской стенки.

Ввиду отсутствия в школе медработника ребенок был осмотрен педагогами, по результатам которого принято решение об отсутствии оснований для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему. Он был освобожден от уроков и отправлен домой самостоятельно.

В медицинское учреждение ребенок был доставлен по инициативе законного представителя, по результатам осмотра ребенку поставлен диагноз - закрытый перелом плечевой кости.

В нарушение требований закона об образовании организацией не были созданы безопасные условия пребывания обучающегося в школе.

Должностными лицами не исполнены требования локальных актов образовательной организации, регламентирующих порядок действий в случае получения травм в ходе образовательного процесса.

Своевременная медицинская помощь ребенку не оказана, законные представители в известность о травме ребенка поставлены не были.

Указанные обстоятельства явились основанием для возбуждения в отношении образовательного учреждения дела об административном правонарушении.

Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона и их недопущению впредь, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.